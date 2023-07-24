Индексы Мосбиржи и РТС 24 июля выросли на 0,48-1,08%

Российский рынок акций в понедельник продолжил рост. По итогам дня индекс Мосбиржи вырос на 0,48%, до 2 937,47 пункта, долларовый индекс РТС поднялся на 1,08%, до 1 023,34 пункта. Курс доллара по итогам дня снизился на 0,42%, закрывшись на отметке 90,50 рубля, евро - на 0,7%, до 100,49 рубля, юань - на 0,04%, до 12,57 рубля.

"Резкое повышение ключевой ставкой ЦБ не стало для рынка проблемой, и уже с первого дня недели он снова взял курс наверх", отметил эксперт по фондовому рынку "БКС мир инвестиций" Александр Шепелев.

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Одним из драйверов рынка стал рост нефтяных котировок марки Brent.

"Причинами этого во многом являются высокие ожидания рынка увидеть от ФРС повышение ставки на 25 б.п. уже на этой неделе и сохранить такой уровень в 5,25-5,5% до конца 2023 года", - добавил эксперт.

Рынок акций

На фондовом рынке лидерами роста понедельника стали акции золотодобытчика "Селигдар" (+6,8%) в связи с вышедшими сильными операционными результатами за первое полугодие 2023 года и ожиданием сильных финансовых результатов, рассказала ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Лидерами понижения оказались бумаги группы Polymetal (-3,7%), возможно, в связи с затянувшейся редомициляцией компании в Казахстан, добавила она.

Прогноз на завтра

В отсутствие негативного внешнего фона, российский рынок снова может пойти штурмовать отметку в 3 000 пунктов, практически взятую недавно, считают в "БКС мир инвестиций". Прогноз компании на 25 июля по индексу Мосбиржи - 2 930 - 2 945 пунктов.

Во Freedom Finance Global прогнозируют, что завтра индекс Мосбиржи покажет движение в коридоре 2 900 - 3 000 пунктов, пара доллар/рубль завтра может колебаться в диапазоне 89-91 руб., евро/рубль - в коридоре 100-102 руб., пара юань/рубль - в коридоре 12,3-12,7 руб.

На международных рынках во вторник ожидают отчетности интернет-гигантов. Завтра свои отчеты представят компании Microsoft и Alphabet.