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Цена на нефть марки Urals достигла максимума с начала года

Стоимость российской нефти марки Urals впервые с начала 2023 года превысила $65 за баррель. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные агентства Argus.

Цена на нефть марки Urals достигла максимума с начала года
© globallookpress.com

Цена Urals в январе - июне 2023 года достигала $52,17 за баррель, в июне ее стоимость повысилась до $55,28 за баррель.

12 июля стоимость Urals превысила ценовой потолок в $60 за баррель, установленный рядом западных стран в конце 2022 года.

14 июля цена снова упала ниже $60. С 18 июля стоимость российской нефти постоянно растет.

Скидка Urals к Brent уменьшилась вдвое - с $35 до $17,4 за баррель.

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Ранее сообщалось, что стоимость нефти марки Brent также стала постепенно повышаться. 24 июля она превысила $82 за баррель.

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