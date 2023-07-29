В России спрогнозировали падение добычи газа

Директор центра экономики отраслей ТЭК ЦСР Александр Амирагян заявил, что добыча газа в России в 2023 году может опуститься до уровня середины 2010-х годов 620–640 миллиардов кубометров. Об этом сообщает РИА Новости.

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По словам эксперта, на показателях добычи может сказаться паление темпов экспорта российского газа во втором полугодии.

При этом поддержку добыче окажет плановый рост поставок газа в Китай, а также внутренний спрос в случае холодной погоды осенью-зимой, считает Амирагян.

Он подчеркнул, что, учитывая это, по итогам 2023 года добыча газа в Российской Федерации может составить порядка 620-640 миллиардов кубометров. Это на 5-8% ниже, чем в 2022 году, а также соответствует показателям середины 2010-х годов.

До этого стало известно, что сокращение производства газа в России в июне 2023 года замедлилось на 4,5%, до 44,8 млрд кубометров.