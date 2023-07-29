Эксперт предупредил россиян о рисках подорожания гречки

В текущем году цены на гречневую крупу в России могут вырасти, Леонид Холод в эфире радиостанции «Говорит Москва».

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Привести к этому может ажиотажный спрос со стороны населения.

«Она (гречка) в себе несет все тяготы настроения населения. Как только население о чем-нибудь начинает тревожно думать, так мгновенно возникает потребность идти и покупать почему-то гречку», — констатировал Холод.

Впрочем, пока причин для резкого подорожания товара нет. Эксперт отметил, что гречка, как и другие крупы, будет расти в цене из-за продуктовой инфляции.

Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что к сентябрю оптовая цена крупы может превысить 45 тысяч рублей за тонну, прибавив около 10 процентов. Гречка дорожает на фоне окончания сезона, девальвации рубля и рекордного российского экспорта.