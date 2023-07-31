Антон Силуанов: для нас принципиально, чтобы курс рубля был предсказуемым

Глава Минфина Антон Силуанов в интервью ТАСС рассказал о том, что повлияло на недавнее ослабление курса рубля и как это отражается на бюджете страны и доходах населения, по какому механизму плановый объем средств поступит в бюджет в полном объеме, за счет чего объем ненефтегазовых доходов превысит план, а также на какие еще крупные инфраструктурные проекты будут направляться средства ФНБ. Министр уверен, что Россия пройдет 2023 год устойчиво, все планы будут выполнены.

— Антон Германович, видит ли Минфин риски финансовой стабильности из-за недавнего снижения курса рубля? Чем оно, на ваш взгляд, вызвано и когда ожидать устойчивого укрепления национальной валюты?

— Ослабление курса рубля прежде всего связано с торговым балансом — притоками и оттоками валюты в страну и из нее. Плюс лето — время отпусков, когда кто-то едет за границу, — спрос на валюту также растет. Некоторые эксперты связывают ситуацию на валютном рынке с работой нашей подкомиссии. Когда иностранцы продают свой бизнес в России, они покупают валюту и переводят ее за рубеж. Но мы с ЦБ договорились, что объемы вывода валюты от продажи бизнеса не будут превышать $1 млрд в месяц. То есть это не критично для валютного рынка.

В прошлом году экспортные цены на углеводороды были высокие, а импорт сократился. Сейчас импорт восстановился, а цены на экспортируемые товары ниже прошлогоднего уровня. Особенно это видно по ценам на газ — в прошлом году были моменты, когда они в пять раз превышали нынешний уровень.

Для нас принципиально, чтобы курс рубля был предсказуемым. Это важно и для людей, и для бизнеса. Вы скажете, что бюджету хорошо от слабого рубля, мы получаем больше дополнительных доходов. Да, это так. Но с другой стороны, надо учитывать, что курс влияет на инфляцию. А контроль за уровнем инфляции — это приоритетный вопрос правительства и ЦБ, потому что от нее прежде всего страдают самые незащищенные слои населения.

Значит, для поддержки людей потребуется больше денег — индексация пособий, зарплат, других социальных выплат из бюджета. Да и ставка ЦБ от этого подрастет, стоимость кредитов увеличится. Поэтому все относительно.

— Как вы оцениваете основные макроэкономические показатели на текущий момент и ваш прогноз по итогам года?

— Минэк сейчас работает над уточнением макропрогноза, он будет положен в основу бюджета на 2024–2026 годы. Видим, что ряд показателей выглядит более оптимистично, чем изначально закладывали в бюджете. Рост ВВП ожидается больше 2%. Прогноз годовых потребительских цен пока сохраняется на уровне 5,3%, реальные доходы населения в положительной зоне.

— А есть ли вероятность, что в текущем году дефицит бюджета превысит плановые значения? Ранее вы сказали, что не исключаете изменения как в одну, так и в другую сторону. Может ли дефицит превысить 2% от ВВП?

— Все зависит от объема наших трат, которые возникают в течение года. С одной стороны, мы видим, что у нас пока нефтегазовые доходы ниже плановых. Тем не менее базовый уровень в 8 трлн рублей будет достигнут. С другой стороны, ненефтегазовые растут лучше, чем планировали, — на 18%. Поэтому этот год пройдем устойчиво. Дефицит может быть превышен, по оценкам, его размер составит 2–2,5% ВВП. Более точно будет ясно по итогам третьего квартала.

— Но это не критично?

— Абсолютно.

— Рассматриваете ли увеличение прогноза по доходам бюджета в связи с ростом ненефтегазовых доходов?

— Мы уже говорили, что объем ненефтегазовых доходов поступает сверх плана, — по оценкам, он превысит 1 трлн рублей за счет роста НДС, оборотных налогов и разового налога со сверхдоходов бизнеса. Неплохо поступают страховые взносы во внебюджетные фонды. Ситуация устойчивая. Планы на этот год выполним.

— Ранее в СМИ были сообщения, что вы предлагаете сократить расходы у министерств — на 10%. Действительно ли это так? Поддержали ли вас другие ведомства в этом вопросе?

— Действительно, такая работа идет, она связана с подготовкой бюджета на трехлетку. В следующем году стоят более финансово емкие задачи, их надо обеспечить ресурсами. Поэтому 10% — это не сокращение, а перераспределение, приоритизация расходов на новые цели. Каждый год этим занимаемся. Из 29 с лишним трлн рублей расходов бюджета оптимизации подлежит только 10% от 4,5 трлн, то есть перераспределению подлежит всего 450 млрд рублей.

Все остальные расходы относятся к разряду "защищенных": это зарплаты, пенсии, социальные выплаты, расходы на оборону и безопасность, большая часть трансфертов регионов.

—А какие статьи вы планируете сокращать вот в эти 10%? Что под это может подпасть?

— Предлагаем точечные сокращения или отказ от финансирования отдельных проектов, которые можно перенести на более позднее время. Есть "фронтальные" сокращения, когда министерства и ведомства самостоятельно определяют, что можно оптимизировать, а что нет.

Еще на льготную ипотеку потребуются средства из бюджета, ведь ставка для заемщиков неизменна.

— Вы уже говорили о том, на что средства пойдут в следующем бюджете, а есть какие-то масштабные проекты, на которые могут выделиться средства ФНБ? Как, например, на самолет Ту-214. Это было решено в ходе поездки в Казань, на Казанский завод, куда вы летали на самолете МС-21…

— На МС-21 будет выделено около 280 млрд рублей, на Ту-214 — 41,8 млрд. Средства из ФНБ направляются на крупные технологические или инфраструктурные проекты. Это самолето- и судостроение, трасса Москва — Казань (М12), Центральный транспортный узел, лизинг отечественных воздушных судов. То есть деньги из ФНБ идут на развитие экономики, на проекты, наиболее важные для технологической независимости страны.

— А как вам МС-21?

— Отличный. Не хуже лучших западных аналогов. Хорошая шумоизоляция, комфортный салон, эргономичные отечественные кресла. Кабина пилотов современная.

Кстати, и обновленный Ту-214 будет таким же эффективным, как Boeing и Airbus. Хочется, чтобы побыстрее эти самолеты полетели с пассажирами на обычных рейсовых маршрутах.

— А принято ли решение по экспортным пошлинам на удобрения? Минфин ожидал по этому механизму около 120 млрд рублей, а получил пока в итоге гораздо меньше. Есть ли какое-то обсуждение по замене этого механизма, есть ли уже понимание, какой он будет и когда запущен?

— Обсуждения с удобренщиками прошли. Договорились, что плановая сумма в 119 млрд рублей поступит в бюджет в полном объеме.

— То есть в рамках того механизма, который есть?

— Да, детали несколько "дошлифовывали".

— Президент недавно подписал закон по программе долгосрочных сбережений, там есть поправка, что срок софинансирования со стороны государства может быть увеличен. Сейчас он составляет три года. Были разговоры о том, чтобы увеличить его на пять лет, например. Как Минфин на это смотрит?

— Надо сначала запустить программу, посмотреть, как она будет работать, а потом уже принимать решения. Сейчас предусмотрено софинансирование накоплений граждан до 36 тыс. рублей в год. Плюс налоговые вычеты — еще до 52 тыс. в год. Пусть программа пару лет поработает, если потребуется, можем вернуться к вопросу продления софинансирования.

— Не могу не спросить о десяти условиях для иностранцев при выходе из российского бизнеса. Обязательны ли к выполнению все требования для продажи бизнеса?

— Условия выхода иностранцев определены президентом, отдельные вопросы решаются на подкомиссии. Подкомиссия собирается два-три раза в неделю. Заявки рассматриваются индивидуально.

Задача заключается в том, чтобы новые собственники продолжили развивать бизнес, а профильные ведомства контролировали взятые обязательства. Обсуждаются и вопросы выплат дивидендов.

Как правило, мы не возражаем, чтобы компании с иностранным участием выплачивали дивиденды их материнским компаниям за рубежом в размере 50% от чистой прибыли за прошедший год, но при соблюдении взятых показателей эффективности. Такие выплаты осуществляются поквартально. Мы за то, чтобы иностранцы продолжали работать в России, компании получают право на выплату дивидендов, только если продемонстрируют желание остаться, сохранить рабочие места, продолжать деятельность, соблюдать все технологии.

— В ходе Петербургского международного экономического форума недавно вы сказали, что Минфин думает над повышением взноса в 10% от суммы сделки. Так ли это?

— Я уже отвечал на этот вопрос. Минимальный взнос составляет 10%. Некоторые наши коллеги из министерств, которые докладывают на комиссии о сделке по продаже бизнеса, предлагают заплатить 15%. Мы с этим не спорим.

— Еще такая тема, которая никогда не выходит из центра внимания: действительно ли был налог бизнеса на сверхприбыль альтернативой общего повышения налогообложения?

— Разные варианты рассматривались. Мы соблюдаем основной принцип, заложенный в Налоговом кодексе, — в течение налогового периода не менять правила налогообложения, ухудшающие условия для бизнеса. Идея разового сбора на сверхприбыль заключается в том, что ставка в 10% вводится со следующего года. Но этот налог можно заплатить в этом году со ставкой в два раза ниже. Такая конструкция была предложена, и бизнес согласился.

— Когда вы внесете бюджет в парламент?

— Договорились с парламентариями, что до 1 октября. В августе-сентябре проектировки бюджета обсудим в правительстве и представим документ в парламент.

— А в связи с чем произошел перенос срока внесения бюджета именно в этом году?