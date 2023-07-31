«Ведомости»: проблемы в Африке отразятся на стоимости шоколада в России

В России ожидается подорожание шоколада, сообщают «Ведомости» со ссылкой на заявление гендиректора ассоциации «Росчайкофе» Рамаза Чантурию.

По его словам, причина заключается в проблемах с выращиванием какао-бобов в Африке. Сегодня главные производственные мощности находятся в Кот-д’Ивуаре и Гане. Все проблемы этих стран, в том числе из-за климатических изменений, ведут к повышению цен на шоколад. Как указал эксперт, климат влияет на выращивание какао-бобов.

В мире цены на какао-бобы выросли до максимума. Стоимость фьючерсов на какао на нью-йоркской бирже достигла 3,5 тысяч долларов за тонну. В последний раз такая цена была зафиксирована в 2011 году. В настоящее время производство какао-бобов в Кот-д’Ивуаре и Гане страдает от дождей.

Как заявил основатель фабрики ShokoBox Андрей Шарков, осенью цены на шоколад в РФ могут вырасти на 10–20%. Это связано не только с подорожанием сырья на мировых рынках, но и ослаблением курса рубля. В результате шоколадные изделия подорожают на 10%, но отечественные производители при этом будут заменять натуральные какао-масла его дешевыми заменителями ради экономии. А качественные продукты без заменителей подорожают на 20%.