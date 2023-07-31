В Москве третью неделю дорожает бензин
Бензин на заправках Москвы продолжает дорожать три недели подряд. Сейчас средняя стоимость АИ-95 составляет 55,32 рубля за литр на некоторых АЗС. Об этом сообщает Московская топливная ассоциация.
Средняя цена за литр АИ-92 на «Лукойл-ЦНП» составляет 50,31 рублей. Дизель — 59,67 рубля. В среднем, уточняют в ассоциации, АИ-95, АИ-92, дизель подорожали на 0,29, 0,23 и 0,18 рублей соответственно.
Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов сообщал, что цены на бензин растут в связи с сокращением демпферных выплат нефтяникам. Минэнерго РФ отмечало, что рост биржевой цены бензина АИ-95 связан с повышенным спросом. Автоэксперт Максим Ракитин посоветовал ездить от 90 до 110 километров в час вне города. По его словам, на такой скорости достигается оптимальный расход бензина, передают «Дни.ру».