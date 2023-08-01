$91.59+0.61100.94+0.98

Курс доллара на открытии торгов на Мосбирже вырос до 92,12 рубля

Курс доллара на открытии торгов во вторник вырос до 92,12 рубля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Курс юаня поднялся до 12,84 рубля. Курс доллара расчетами "завтра" на 7:09 мск растет на 52 копейки, до 92,12 рубля, юаня - на 3 копейки, до 12,84 рубля, евро дорожает на 49 копеек, до 101,29 рубля. 31 июля курс доллара впервые с 7 июля превысил 92 рубля.

Курс доллара на открытии торгов на Мосбирже вырос до 92,12 рубля
© Артем Сизов/«Газета.Ru»

Эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин заявлял "Газете.Ru", что курс рубля резко снизился по отношению к мировым валютам из-за геополитического обострения. До этого кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев заявлял, что в июле курс рубля опустился ниже реальной стоимости, и сейчас происходит коррекция рынка.

По его словам, в ближайшее время ситуация изменится и российская валюта будет укрепляться. Эксперт пояснил, что сейчас рубль стал укрепляться сильнее к евро, так как доллар является более востребованной в мире валютой.

1
Главное о финансах
Больше новостей
Газета.Ru: главные новости