Курс евро превысил 102 рубля

По данным на 12:04 по московскому времени курс европейской валюты вырос на 77 копеек и достиг 101,95 рубля, при этом ранее он поднимался до 102,015 рубля. При этом курс доллара также вырос на 55 копеек, до 92,88 рубля, а юаня — на 9 копеек, до 12,93 рубля.