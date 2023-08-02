Курс евро превысил 102 рубля впервые с 20 июля
Курс евро на торгах поднялся выше 102 рублей впервые с 20 июля. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской бирже 2 августа.
По данным на 12:04 по московскому времени курс европейской валюты вырос на 77 копеек и достиг 101,95 рубля, при этом ранее он поднимался до 102,015 рубля. При этом курс доллара также вырос на 55 копеек, до 92,88 рубля, а юаня — на 9 копеек, до 12,93 рубля.
Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов объяснил, с чем связано ослабление курса рубля. Прежде всего, это связано с торговым балансом и периодом отпусков.