Финансовый эксперт дал прогноз по курсу рубля в октябре-ноябре
Финансовый эксперт Андрей Верников в беседе с Рамблером рассказал о факторах, влияющих на российскую валюту, а также дал прогноз по курсу рубля в октябре-ноябре текущего года.
Лето - это неблагоприятный сезонный фактор, который в настоящее время влияет на курс. В сезон отпусков люди покупают доллары, чтобы с ними отправится в Турцию или Египет. Но основной фактор - это денежные потоки, связанные с выходом иностранцев из российского бизнеса и конвертацией ими долларов в рубли. Однако мы не можем точно знать, в какой мере выдаются соответствующие разрешения.Андрей Верников Независимый финансовый эксперт
Факторов для укрепления рубля в настоящее время нет, отметил специалист.
"Есть растущая цена не нефть. Это хорошо. Но для укрепления рубля она должна быть стабильно выше 80 долларов за баррель. Посмотрим, что будет дальше", — сказал специалист.
По словам Верникова, за последнее время сформировалась новая реальность, где рубль торгуется выше уровня 90 к доллару.
"Тем не менее, полагаю, что осенью - в октябре-ноябре - доллар развернет ниже 90 - в район 85 рублей за доллар. Часто бывает так, что возникает перекупленность доллара, за чем следует некоторая коррекция. И в ближайшей перспективе мы можем это увидеть. Новая реальность такова, что рубль не может быть твердым", — сказал эксперт.
По его словам, доллар в настоящее время не стоит рассматривать как средство накопления и сбережения из-за рисков, связанных с этой валютой. Одним из наиболее выгодных инструментов инвестирования он назвал облигации в юанях.
"Необязательно покупать доллары. Но можно приобрести товар, привязанный к доллару, например, золото. Тогда никаких проблем не будет", — заключил собеседник Рамблера.
Ранее курс доллара на Мосбирже подскочил выше 93 рублей впервые с 6 июля.