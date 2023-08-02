Финансовый эксперт дал прогноз по курсу рубля в октябре-ноябре

Лето - это неблагоприятный сезонный фактор, который в настоящее время влияет на курс. В сезон отпусков люди покупают доллары, чтобы с ними отправится в Турцию или Египет. Но основной фактор - это денежные потоки, связанные с выходом иностранцев из российского бизнеса и конвертацией ими долларов в рубли. Однако мы не можем точно знать, в какой мере выдаются соответствующие разрешения.

Андрей Верников Независимый финансовый эксперт