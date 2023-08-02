Аналитик назвал рост курса доллара выше 94 рублей спекулятивным

Рост курса доллара выше 94 рублей спекулятивен, и для него нет фундаментальных оснований. Об этом заявил директор по работе с клиентами «БКС Мир инвестиций» Максим Шеин, его цитирует газета «Известия».

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По словам аналитика, с курсом российской валюты сложилась странная ситуация: в последние три недели рубль должен был укрепляться, а не падать. На него должны были повлиять рост цен на нефть, как российскую, так и иностранные марки, начало налогового периода, а также решение Банка России продавать юани. Однако вместо этого отечественная валюта обновила минимумы 28 марта 2022 года.

«Скорее, это следствие того, что на таком разбалансированном рынке такие спекулятивные движения могут происходить», — назвал возможную причину волатильности на рынке Шеин. По его словам, если курс закрепится на отметке в 94 рубля, стоит ждать дальнейшего укрепления доллара до 98 или даже до 100 рублей.

На торгах на Московской бирже в среду, 2 августа, курс доллара превысил 94 рубля. На максимуме американская валюта поднималась до 94,06 рубля. Одновременно с этим евро преодолел планку в 103 рубля впервые с 28 марта 2022 года.