В России отказались от покупки валюты на нефтегазовые сверхдоходы

В ближайшие месяцы Министерство финансов России не будет закупать валюту на сверхдоходы, полученные от экспорта нефти и газа. Об этом со ссылкой на источник в ведомстве сообщает газета «Ведомости».

От приобретения валюты отказались из-за ослабления рубля — валютные интервенции оказывали бы дополнительное давление на курс. Вместо этого сверхдоходы, которые в Минфине ожидают получить уже в августе, будут направлены на финансирование дефицита бюджета. Это позволит замедлить использование средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). По словам источника, закупки валюты по бюджетному правилу не возобновят до конца 2023 года.

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Минфин и ЦБ возобновили работу бюджетного правила в январе 2023 года, однако с тех пор ведомства вели только продажи юаней, так как фактически объем нефтегазовых доходов был ниже базового. С начала августа Банк России решил увеличить продажи юаней и отзеркаливать операции Минфина, чтобы поддержать рубль.

В середине июля министр финансов Антон Силуанов заявил о достижении базового уровня нефтегазовых доходов в 8 триллионов рублей по итогам года (около 653 и 672 миллиарда по итогам июля и августа). Таких результатов удалось достичь благодаря ослаблению курса и подорожанию нефти. Учитывая слабые поступления в первом полугодии, к декабрю сверхдоходы составят порядка 600–700 миллиардов рублей, заявил руководитель направления аналитики корпоративного бизнеса банка «Дом.РФ» Григорий Жирнов.

Российская валюта продолжает слабеть и бьет новые рекорды. В среду, 2 августа, на Московской бирже курс юаня превысил 13 рублей впервые с апреля 2022 года. В верхней точке юань торговался на уровне 13,02 рубля. Доллар тем временем преодолел планку в 94 рубля, а евро — в 103 рубля.