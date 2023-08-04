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"Известия": на рубль может повлиять ситуация на глобальном рынке энергоносителей

Изменение ситуации на глобальном рынке энергоносителей может повлиять на курс рубля, пишут "Известия" со ссылкой на экспертов. Отмечается, что рубль ослабляют бюджетный дефицит и торговый дисбаланс, но национальная валюта может укрепиться с изменением конъюнктуры глобального рынка энергоресурсов.

"Известия": на рубль может повлиять ситуация на глобальном рынке энергоносителей
© Shutterstock

Как подчеркнул заместитель директора Банковского института развития Юлия Макаренко, в 2023 году из-за масштабной переориентации российского бизнеса на Восток доллар и евро оказывают на экономику РФ меньше влияния, чем юань. "Ключевым фактором влияния остается торговый баланс РФ, который, в свою очередь, зависит как от политических факторов (санкций, потолка цен на нефть), так и от экономических (заполненность хранилищ, спрос на энергоносители)", - пояснил аналитик ФГ "Финам" Андрей Маслов.

3 августа ЦБ РФ повысил курс доллара на 4 августа до 93,78 рубля, евро — до 102,53 рубля.

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