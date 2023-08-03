Минфин возобновит покупки валюты на внутреннем рынке

Министерство финансов России возобновит покупки валюты на внутреннем рынке по бюджетному правилу впервые с января 2022 года. Об этом говорится на сайте ведомства.

Объём дополнительных нефтегазовых доходов российского бюджета ожидается в августе 2023 года на уровне 73,2 млрд рублей.

Как отметили в ведомстве, отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объёма нефтегазовых доходов по итогам июля 2023 года составило -32,7 млрд руб.

«Таким образом, совокупный объём средств, направляемых на покупку иностранной валюты и золота, составляет 40,5 млрд рублей», — уточнили в министерстве.