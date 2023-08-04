Эксперт спрогнозировал цены на нефть до конца года

"По нашему прогнозу, во второй половине года цены на нефть восстановят свои позиции за счет искусственно созданного дефицита нефти в мире и она будет торговаться в диапазоне $80-90 за баррель", - сказал он ТАСС, комментируя продление сокращения Саудовской Аравией добычи нефти на 1 млн б/с и Россией - экспорта нефти на 300 тыс. б/с на сентябрь.