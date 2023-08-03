Названа причина сокращения производства пива в России

Сокращение выпуска пива в России в июне частично связано с сохраняющимися трудностями в логистике и импортозамещении, а также экономией населения. Такое объяснение дал исполнительный директор Ассоциации производителей пива, солода и напитков Вячеслав Мамонтов, передает «Прайм».

«Сейчас на рынке по-прежнему сохраняются трудности, связанные с логистикой по ряду определенных категорий и продолжаются работы по импортозамещению. Мы наблюдаем тренд на экономию домохозяйств и смещение модели потребления в сторону "сберегательной", в рамках которой пивоваренная продукция не является товаром первой необходимости», — приводятся в материале его слова.

Мамонтов отметил, что участники рынка «прикладывают максимум усилий с целью предотвращения критического падения показателей», сохраняя «околонулевую динамику по рынку». По его мнению, изменить ситуацию может «стимулирование индустрии за счет открытия допканалов продаж», в том числе с помощью возвращения пива на АЗС, стадионы и разрешения дистанционной торговли пивоваренной продукцией».