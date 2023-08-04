В пятницу, 4 августа, рубль теряет позиции к основным иностранным валютам. Курс доллара повысился до 95 рублей впервые с марта 2022 года, следует из данных Московской биржи.

По состоянию на 11.59 мск, курс американской валюты расчетами «завтра» упал на 10 копеек, до 94,89 рубля, евро вырос на 55 копеек, до 103,78 рубля, юань – на 6 копеек, до 13,18 рубля. До этого курс доллара максимально повышался до 95 рублей.

Ранее аналитик УК «Альфа-Капитал» Александр Джиоев заявил «Известиям», что американская валюта может снизиться до 80–85 рублей в этом месяце. Он отметил, что сейчас динамика курсов иностранных валют укладывается в рамки обычной рыночной волатильности из-за низких параметров ликвидности. Эксперт подчеркнул, что в качестве триггеров выступают уменьшение профицита торгового баланса в первом полугодии, а также окончание очередного налогового периода. Кроме того, по словам Джиоева, на ситуации отражаются сделки по выкупу части бизнеса у иностранцев.

Вместе с тем, как указал специалист, ключевые макроэкономические факторы демонстрируют потенциал для дальнейшего укрепления рубля.