Цены на электронику в России продолжили расти

Цены на бытовую технику и электронику в России с начала июля выросли в среднем на 10%, при этом некоторые товары подорожали до 1,5 раз, свидетельствуют данные Яндекса, на которые ссылаются «Известия». Этот всплеск, в том числе, объясняется повышением обменных курсов доллара и евро.

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Смартфоны, принтеры и посудомоечные машины относятся к числу товаров, цены на которые значительно выросли. Однако розничные торговцы и торговые площадки пытаются предотвратить падение спроса, предлагая скидки и рекламные акции.

Рост цен также обусловлен зависимостью от параллельного импорта на российском рынке, где на конечную стоимость товаров напрямую влияют курсы валют. Ситуация еще больше усугубляется более высокими затратами на логистику.