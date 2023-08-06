Астана намерена в августе поставить по «Дружбе» 100 тыс. тонн нефти в ФРГ

Казахстанская нефть экспортируется по «Дружбе» на НПЗ в городе Шведте, который ранее находился в собственности «Роснефти». Однако в сентябре прошлого года предприятие было переведено под контроль Федерального сетевого агентства Германии. На долю Rosneft Deutschland (структура «Роснефти») приходилось порядка 12% немецких нефтеперерабатывающих мощностей, она являлась одним из крупнейших игроков на местном топливном рынке. Мощность НПЗ в Шведте равна 11,6 млн тонн нефтепродуктов в год. Предприятие с этапа проектирования исторически было связан с трубопроводом «Дружба» и российскими месторождениями черного золота.