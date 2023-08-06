Астана намерена в августе поставить по «Дружбе» 100 тыс. тонн нефти в ФРГ

Астана запланировала в августе этого года экспортировать в Германию по трубопроводу «Дружба» 100 тыс. тонн нефти, передают «Ведомости» со ссылку на пресс-службу Минэнерго Казахстана.
Согласно сообщению, предусматривается транспортировка черного золота в направлении нефтеперегонной станции (ПСН) «Самара» для дальнейшей ее поставки по направлению «Адамова застава» (ФРГ) из ресурсов компании «Карачаганак Петролеум Оперейтинг Б.В.».
По данным казахстанского ведомства, «в период с 3 по 5 августа текущего года на нефтеперекачивающую станцию «Большой Чаган» была принята нефть в объеме 11,6 тыс. тонн, остальная часть будет принята с 6 по 29 августа».
«Транспортировку по направлению к нефтеперегонной станции «Самара» планируется провести в период с 25 по 29 августа 2023 года, поставка по направлению ПСН «Адамова застава» ожидается на последние дни августа этого года, ориентировочно в период с 28 по 30 августа», поведали в министерстве.
Ранее прошла информация, что одна из двух веток «Дружбы» в направлении ФРГ была сегодня, 6 августа, отключена из-за утечки на участке в Польше. Вторая ветка нефтепровода ведет прокачку без изменений.
Казахстанская нефть экспортируется по «Дружбе» на НПЗ в городе Шведте, который ранее находился в собственности «Роснефти». Однако в сентябре прошлого года предприятие было переведено под контроль Федерального сетевого агентства Германии. На долю Rosneft Deutschland (структура «Роснефти») приходилось порядка 12% немецких нефтеперерабатывающих мощностей, она являлась одним из крупнейших игроков на местном топливном рынке. Мощность НПЗ в Шведте равна 11,6 млн тонн нефтепродуктов в год. Предприятие с этапа проектирования исторически было связан с трубопроводом «Дружба» и российскими месторождениями черного золота.