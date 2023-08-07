Минфин возобновит покупки валюты на рынке впервые с января 2022 года

Министерство финансов России возобновит покупки валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила 7 августа. Подобные операции начнут проводить впервые с января 2022 года. Объем покупок в период с 7 августа по 6 сентября составит 40,5 миллиарда рублей — каждый день по 1,8 миллиарда рублей. Об этом пишет РИА Новости.

В рамках бюджетного правила ведомство направляет на покупки золота и валюты дополнительные доходы бюджета от поставок газа и нефти, чтобы затем перевести эти средства в ФНБ.

Москва ранее отказалась использовать валюты недружественных государств в ФНБ — для пополнения фонда Министерство финансов РФ теперь может использовать только золото и юани. Все операции на рынке в интересах российского ведомства совершает ЦБ РФ.

Банк России при этом начал продавать валюту из ФНБ, чтобы вложить полученные с продажи средства в разрешенные активы: с 1 августа 2023 года по 31 января 2024 года ежедневный объем таких продаж составит 2,3 миллиарда рублей.