Европа начала хранить лишний природный газ на Украине

Мощности подземных газовых хранилищ (ПХГ) на Украине начали использовать европейские трейдеры. Они пытаются закупить максимальный объем топлива, пока оно дешево, чтобы заработать в период повышения цен зимой. Об этом со ссылкой на трех трейдеров и представителей компаний пишет Reuters.

Покупатели газа готовы идти на риски, связанные с вооруженным конфликтом на территории страны, так как газовые хранилища в Европе заполнены гораздо сильнее, чем в среднем за последние годы, и в целом стоят дороже.

Чешская группа EPH указала, что прокачка газа на Украину свидетельствует о доверии к этой стране, надежности ее газотранспортной системы и систем хранения. Представитель компании подчеркнул, что украинские ПХГ хорошо себя зарекомендовали даже в сложный период.

Словацкая государственная компания SPP подтвердила, что рассматривает возможность использования украинских хранилищ, потому что на собственной территории хранилища уже заполнены на плановые 90 процентов. Главным риском трейдеры называют удары по газовой инфраструктуре, из-за которых прокачка может быть затруднена.

По оценке аналитического центра Bruegel, Украина может увеличить совокупный объем хранилищ в Европе примерно на 10 процентов. Такое решение не только позволит Европе благополучнее пройти зимний период, но и даст Киеву дополнительный доход. «Нафтогаз» утверждает, что иностранные клиенты смогут использовать хранилища объемом более 10 миллиардов кубометров при общей мощности 30 миллиардов кубометров, причем эти объекты расположены на западе страны.