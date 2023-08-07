Индексы Мосбиржи и РТС торговались разнонаправленно

Российский рынок акций в начале торгов понедельника компенсировал значительную часть пятничной просадки, однако по итогам дня все же продемонстрировал негативную динамику. По итогам дня индекс Мосбиржи снизился на 0,27%, до 3 084,08 пункта, долларовый индекс РТС вырос на 0,13%, до 1 017,03 пункта. Курс доллара по итогам дня снизился на 0,41%, закрывшись на отметке 95,27 рубля, евро - на 0,31%, до 105,30 рубля, юань - на 0,09%, до 13,24 рубля.

"Благоволили покупателям слабость рубля, относительная стабильность цен на нефть и фактор отложенного спроса (инвесторы нередко переносят покупки с пятницы на начало следующей недели из-за опасений появления негатива в выходные). Попытки укрепления рубля во второй половине дня транслировались в спад темпов повышения индекса Мосбиржи", - рассказал инвестиционный стратег "БКС мир инвестиций" Александр Бахтин.

Видео дня

Внешний фон оставался неустойчивым. "Рынки тревожит монетарный фактор. Вышедшая в минувшую пятницу статистика по рынку труда США указывает на то, что он остается проинфляционным, а это может стимулировать ФРС в очередной раз поднять ставку. Между тем, за океаном близится к завершению сезон корпоративных отчетов, квартальные результаты представили уже около 85% компаний. Из них выше прогнозов по чистой прибыли отчитались 79% эмитентов, а по выручке - 69%", - добавил Бахтин.

Рынок акций

Фаворитом среди растущих отраслей оказался транспортный сектор. Индекс MOEXTN по итогу дня прибавил более 7%. Акции морских портов продолжают толкать индекс вверх, в частности, НМТП 7 августа прибавил более 27%, отметила портфельный управляющий УК "Первая" София Кирсанова.

Акции НМТП в понедельник росли без новостей, но, возможно, в ожидании дивидендов по итогам I полугодия 2023 года, предположила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Динамику хуже рынка по итогу дня показал металлургический сектор, где лидерами понижения оказались привилегированные акции "Мечела" (-3,3%) "на фоне некоторой коррекции рубля вверх", добавила Мильчакова.

Прогноз на 8 августа

"Несмотря на техническую перегретость, позитивная конъюнктура может и далее двигать котировки российских акций вверх. Вместе с тем, чувствительность участников торгов к новостному фону также достигла высокого градуса, поэтому любой негатив может запустить волну фиксации прибыли", - считает Александр Бахтин.

Прогноз "БКС мир инвестиций" на 8 августа по индексу Мосбиржи - 3080-3200 пунктов, по курсу рубля к доллару - 93-97 рублей.

Freedom Finance Global считают, что 8 августа индекс Мосбиржи покажет движение в коридоре 3000-3100 пунктов, пара доллар/рубль проторгуется в диапазоне 94-96 рублей, евро/ рубль - в коридоре 104-106 рублей, юань/рубль - в интервале 13,1-13,4 рубля.