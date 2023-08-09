Финансист допустил возвращение курса доллара к 75 рублям

Также, по словам эксперта, можно пересмотреть отношения к тому, что экспортеры могут оставлять выручку за рубежом или повышение минимального порога ее продажи. С текущими ценами на нефть это действие вызовет довольно серьезное укрепление рубля на горизонте месяца-двух.