Финансист допустил возвращение курса доллара к 75 рублям

Финансист Кричевский: Доллар способен вернуться к 75 рублям в течение двух месяцев
Российская валюта стала немного укрепляться на торгах Московской биржи. Курс доллара упал ниже 97 рублей.
"Сейчас создаются все условия для укрепления национальной валюты, - рассказал "РГ" финансовый эксперт, автор Telegram-канала "Экономизм Алексей Кричевский. - стабилизируется расходная часть бюджета, растут нефтегазовые доходы из-за сокращения дисконта Urals к Brent".
Также, по словам эксперта, можно пересмотреть отношения к тому, что экспортеры могут оставлять выручку за рубежом или повышение минимального порога ее продажи. С текущими ценами на нефть это действие вызовет довольно серьезное укрепление рубля на горизонте месяца-двух.
"Говорить о том, что российская валюта вернется в район прошлого лета, то есть вплоть до 50 рублей за доллар, нет смысла, но дойти до 75-80 рублей за единицу американской валюты мы вполне способны", - отметил он.