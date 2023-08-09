Цена на нефть Brent превысила 87 долларов впервые с 13 апреля

На фоне сокращения мирового предложения стоимость нефти эталонной марки Brent 9 августа превысила 87 долларов за баррель впервые почти за 4 месяца. Об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE.

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Стоимость октябрьских фьючерсов днем поднималась на 1,2 процента, до 87,17 доллара за баррель. Сентябрьские контракты на американскую нефть WTI на Нью-Йоркской товарной бирже дорожали на 1,4 процента, до 84,11 доллара за баррель. По состоянию на 16:05 по московсокму времени эти марки топлива торгуются по 86,9 и 83,7 доллара за баррель соответственно.

Котировки растут растут на фоне сокращения поставок со стороны Саудовской Аравии и России. Накануне американское Управление энергетической информации (EIA) повысило прогноз по средней цене Brent на 2023 год с 83 до 86 долларов за баррель.

«Мы ожидаем, что сокращение добычи в сочетании с ростом спроса приведет к снижению мировых запасов нефти и окажет повышательное давление на цены на нефть до конца текущего года», — заявили в EIA.