Мировые цены на рис побили рекорд с 2008 года

Мировые цены на рис к 9 августа продемонстрировали самые высокие за 15 лет уровни. Эталонный для экспортеров в Азии тайский белый рис 9 августа поднялся до 648 долларов за 1 тонну, сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные Таиландской ассоциации экспортеров риса.

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Вышеуказанный уровень на 50% превышает показатель августа 2022 года.

Стоимость риса начала активно повышаться в июле после наступления Эль-Ниньо (феномен глобальных колебаний температуры в верхних слоях океана, вызывающих засухи).

Еще один фактор, который повысил цены на рис - решение Индии 20 июля о запрете экспорта 80% риса, отмечает издание.

По словам председателя правления Союза экспортеров зерна Эдуарда Зернина, именно запреты на экспорт представляют наибольший риск для роста цен.

Также в материале говорится, что третий в мире экспортер риса – Вьетнам – планирует занять часть индийской доли мирового рынка, нарастив производство культуры в дельте реки Меконг. По мнению гендиректора Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрия Рылько, вьетнамским аграриям не удастся так быстро нарастить сбор и повлиять на цены на мировых рынках.