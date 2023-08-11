Доллар превысил 99 рублей впервые с 25 марта 2022 года
Курс доллара превысил 99 рублей впервые с 25 марта 2022 года, свидетельствуют данные Мосбиржи.
К 16:20 мск американская валюта торговалась на уровне 99,0025 рубля (+1,59%).
Евро, в свою очередь, пробил отметку в 109 рублей, что стало максимальным значением с 23 марта прошлого года. Юань прибавил 1,21%, поднимаясь до 13,628 рубля.
В Банке России отмечают, что не видят рисков для финансовой стабильности из-за ослабления курса рубля. С 10 августа и до конца года регулятор не будет покупать для Минфина иностранную валюту (сейчас это только китайские юани) по бюджетному правилу.