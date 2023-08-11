Доллар превысил 99 рублей впервые с 25 марта 2022 года

Евро, в свою очередь, пробил отметку в 109 рублей, что стало максимальным значением с 23 марта прошлого года. Юань прибавил 1,21%, поднимаясь до 13,628 рубля.

В Банке России отмечают, что не видят рисков для финансовой стабильности из-за ослабления курса рубля. С 10 августа и до конца года регулятор не будет покупать для Минфина иностранную валюту (сейчас это только китайские юани) по бюджетному правилу.