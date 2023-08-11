МЭА повысило прогноз спроса на нефть в мире
Прогноз спроса на нефть в мире в 2023 году был повышен Международным энергетическим агентством (МЭА) на 0,1 миллиона баррелей в сутки, передает агентство «Прайм».
Теперь ожидается, что спрос будет на уровне 102,2 миллиона баррелей в сутки (б/с), следует из августовского доклада организации.
Отмечается, что спрос на нефть в мире в 2023 году вырастет на 2,2 миллиона баррелей в сутки с учетом роста в Китае более чем на 70%.
В июльском докладе говорилось, что показатель должен достигнуть 102,1 миллиона баррелей в сутки.
Агентство оценивает спрос в первом квартале в 100,6 миллиона баррелей в сутки. Уточняется, что во втором квартале спрос увеличился до 102 миллионов баррелей в сутки, а в третьем и четвертом агентство прогнозирует его на уровнях 102,9 и 103,1 миллиона баррелей в сутки.
Согласно данным МЭА, спрос на нефть в мире увеличится в следующем году до 103,2 миллиона баррелей в сутки.
В пятницу стоимость нефти эталонных марок слабо опустилась после резкого снижения накануне. Цена октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures составила $86,25 за баррель, что на 15 центов (0,17%) ниже показателя на закрытие предыдущей сессии.