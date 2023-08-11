МЭА повысило прогноз спроса на нефть в мире

Прогноз спроса на нефть в мире в 2023 году был повышен Международным энергетическим агентством (МЭА) на 0,1 миллиона баррелей в сутки, передает агентство «Прайм».

Теперь ожидается, что спрос будет на уровне 102,2 миллиона баррелей в сутки (б/с), следует из августовского доклада организации.

Отмечается, что спрос на нефть в мире в 2023 году вырастет на 2,2 миллиона баррелей в сутки с учетом роста в Китае более чем на 70%.

В июльском докладе говорилось, что показатель должен достигнуть 102,1 миллиона баррелей в сутки.

Агентство оценивает спрос в первом квартале в 100,6 миллиона баррелей в сутки. Уточняется, что во втором квартале спрос увеличился до 102 миллионов баррелей в сутки, а в третьем и четвертом агентство прогнозирует его на уровнях 102,9 и 103,1 миллиона баррелей в сутки.

Согласно данным МЭА, спрос на нефть в мире увеличится в следующем году до 103,2 миллиона баррелей в сутки.