Россиянам назвали альтернативу доллару и евро

Курсы доллара и евро приблизились к психологическим отметкам 100 и 110 соответственно. "Мы считаем, что эти рубежи вполне могут стать разворотными для тренда в рубле", - рассказал "Российской газете" инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.

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Помочь ему, пояснил эксперт, "могут как рост цен на нефть, который наметился с конца июля и способен транслироваться в укрепление рубля с временным лагом, так и возможные специальные меры финансовых властей".

В частности, по словам Александра Бахтина, в целях стабилизации курса российской валюты может вернуться норматив обязательной продажи валютной выручки для экспортеров, ужесточиться валютный контроль.

По его прогнозам, это должно способствовать тому, что курсы доллара, евро и юаня ближе к осени могут отступить в район 90, 100 и 13 рублей, соответственно. А при поддержке августовского налогового периода, возможно, что и чуть ниже.

"В данный момент на рубль продолжают давить дисбаланс импорта и экспорта товаров и повышенные расходы бюджета, - напомнил эксперт.- Локально мог сказаться рост доллара к основным валютам и общее снижение риск-аппетита. Индекс DXY подскочил выше 102,5 п. после дневной публикации данных по производственной инфляции в США за июль. Мешает укреплению нацвалюты и нисходящая динамика на рынке рублевого долга.