Россиян предупредили о подорожании шпротов

Шпроты и другие консервы, икра, полуфабрикаты, филе и другая готовая продукция из рыбы и морепродуктов могут подорожать на 15–20 процентов. Об этом россиян предупредила доцент кафедры экономической теории Российского экономического университета имени Плеханова Екатерина Новикова, ее слова передает «Российская газета».

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По мнению эксперта, причиной роста стоимости этих продуктов станет запрет на их ввоз в Россию из недружественных стран Евросоюза, США и Норвегии. Другим возможным поводом для повышения цен Новикова назвала снижение производства в России мороженого филе, консервов и соленой рыбы. При этом экономист отметила, что российские компании способны нарастить производство и занять пустующую нишу — за счет этого через некоторое время цены стабилизируются.

Опрошенные изданием специалисты поддержали запрет на ввоз в Россию рыбопродукции из-за рубежа. Они объяснили: для того, чтобы рыба стала по-настоящему доступной для граждан, нужна политика здорового протекционизма. Эксперты убеждены, что потребители не особо заметят исчезновения зарубежной рыбы, так как доля приобретавших такие деликатесы, как лангустины и омары, очень мала. Вместо этого они анонсировали появление других отечественных деликатесов — например, черноморской креветки и так называемых японских креветок.