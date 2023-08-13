ФАС разберется с ростом цен на курицу

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заинтересовалась скачком цен на курицу. Из-за высокого спроса, роста себестоимости производства, прекращения поставок из Беларуси в рознице они выросли на 12,6% с начала года. Эксперты предупреждают, что административное давление на цены - не лучший вариант решения проблемы, и предлагают взамен ограничение экспорта и господдержку птицеводческих предприятий.

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Рост цен на курицу обсуждался на последнем совещании в минсельхозе, подтвердили "РГ" участники рынка. На нем начальник управления контроля агропромышленного комплекса ФАС Анна Мирочиненко рассказала, что служба направила трем крупнейшим производителям мяса птицы и свинины запрос о себестоимости, оптовых ценах на продукцию и обоснованность их повышения. Ответы будут проанализированы и затем служба вынесет вердикт - есть ли для подорожания объективные причины и нужны ли меры антимонопольного реагирования. "РГ" направила в ФАС запрос об этом, но на момент подписания номера в службе на него не ответили.

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Мясопереработчики уже несколько месяцев жалуются на рост оптовых цен и даже дефицит курицы. Хотя производство птицы растет (в первом полугодии 2023 года на 1,1%), но спрос на курицу вырос сильнее. Росту цен способствует и ограничение поставок птицы со стороны Беларуси, утверждают мясопереработчики. Из-за этого производители колбас заменяют курицу более доступной свининой. В розничных магазинах курица тоже дорожает: по данным Росстата, и динамика роста ускоряется. С начала года цены на мясо кур выросли на 12,6% - до 200,17 руб. за кг к 7 августа. Это исторический рекорд. За последний год курица подорожала на 40%.

За ней дорожают свинина и индейка. Гендиректор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев рассказывал "РГ", что в 2022 году рост производства свинины составил 6%, в этом году за шесть месяцев - еще 5,9%. Но в данный момент спрос на это мясо особенно высокий. Раньше свинина стоила дороже курицы на 50%, а сейчас они почти сравнялись в цене. К тому же в стране продолжаются выплаты малоимущим, наблюдается рост доходов. И тратятся эти деньги в том числе на мясо. К тому же шашлыки на дачах и летних кафе особенно популярны, ведь отпуска россияне теперь проводят больше внутри страны.

Глава минсельхоза Дмитрий Патрушев успокаивает: рост цен на мясо обусловлен сезонностью, уже в конце августа ожидается их снижение. По информации ведомства, потребности в мясе закрываются на 100%, поэтому ни о каком дефиците не может идти речи. А в первом полугодии скота и птицы на убой произведено еще на 2,6% больше, чем год назад.

Цены на курицу к 7 августа превысили 200 рублей за килограмм. Это новый исторический рекорд