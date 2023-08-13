Власти Китая намерены улучшить условия для иностранного капитала

«Последние несколько недель фактически по всему миру распространяются различные слухи или сведения о том, что иностранный бизнес в Китае испытывает серьезные сложности, что опять нарушаются патентное и другие интеллектуальные права и, самое главное, что инвестиционный климат, которым Китай всегда гордился, то есть открытость для иностранных инвестиций, так или иначе исчезает. Во многих регионах сейчас абсолютно отдельно, независимо друг от друга вводятся различные преференциальные меры для иностранцев. Госсовет КНР, судя по нынешнему постановлению, принял решение о том, чтобы все это дело объединить и поддержать. И связано это во многом еще и с тем, что, несмотря на то, что в целом есть некоторый прирост иностранных инвестиций, в этом году он серьезно замедлился, особенно в высокотехнологичной области. Плюс к этому на прошлой неделе было принято решение американской администрации о том, чтобы прекратить венчурные инвестиции в Китае, особенно в высокие технологии. Это тоже серьезный удар не столько по экономической составляющей, сколько по технологической составляющей. Судя по всему, Китай решил заметно изменить ситуацию и внедрить целый комплекс мер по привлечению иностранных инвестиций и закреплению тех, которые есть. Подчеркивается, что любые иностранные компании могут на равных участвовать в тендерах, которые проводят китайские власти. Формально это было и раньше, но, например, с государственными компаниями ни одна иностранная компания, даже крупная, соревноваться не могла. Сейчас как минимум есть послабления. В принципе, это серьезная открытость. Распоряжение, так называемое мнение Госсовета КНР, — это стандартный документ, по сути дела это постановление: даны поручения местным правительствам, а также министерству торговли разработать уже конкретные преференциальные меры, главная задача — это закрепить иностранный капитал на территории Китая, чтобы он не бежал в другие страны — прежде всего во Вьетнам, Индию и вообще страны Юго-Восточной Азии».