Курс евро превысил 111 рублей

Курс евро в ходе валютных торгов на Московской бирже превысил 111 рублей впервые с 23 марта 2022 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные торгов.

Резкий рост курса евро начался в 8:00 14 августа, он поднялся с 108,99 руб. до 110,54 руб.

Также 14 августа курс доллара на Московской бирже превысил 101 рубль впервые с 23 марта 2022 года.

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин в беседе с «Газетой.Ru» сообщил, что ослабление рубля к мировым валютам связано со снижением цен на нефть.