Дуда отказался поддерживать Украину в вопросе импорта зерна в Польшу

Польские власти помогают Украине, но будут отстаивать свои интересы в вопросе импорта сельхозпродукции. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда, которого цитирует агентство PAP.

Глава государства отметил, что Варшава последовательно поддерживает Киев.

«Но второе дело, и это наша самая важная обязанность, — стоять на страже интересов республики. А значит, защищать внутренний рынок», — уточнил Дуда.

Он также напомнил о необходимости защиты начинающегося с Польши рынка Евросоюза. По словам президента, Варшава планирует продолжать блокировать украинскую продукцию и после 15 сентября, когда завершится текущий срок запрета Европейской комиссии.

Дуда обратил внимание, что нужно «признать историческую правду в пространстве между государствами».