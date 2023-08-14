В Госдуме высказались о будущем рубля

«Сегодня помощник президента Максим Орешкин уже озвучил, что ЦБ обладает всеми необходимыми инструментами, чтобы нормализовать ситуацию уже в ближайшее время. Полагаю, что в ближайшее время мы увидим изменения в денежно-кредитной политике ЦБ и курс нормализуется. И, в первую очередь, это связано с необходимостью обеспечить снижение темпов кредитования населения», — заключил депутат.