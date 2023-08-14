Bloomberg: Вопрос о дедолларизации на саммите БРИКС не стоит

Саммит стран БРИКС, который состоится в Йоханнесбурге 22-24 августа 2023 года, пройдет без обсуждения возможной дедолларизации. Об этом в интервью Bloomberg рассказал шерпа Южно-Африканской Республики (ЮАР) в БРИКС Анил Суклал.

В ходе переговоров будут рассмотрены такие вопросы, как создание общей платежной системы, а также, вероятно, будет сформирован технический комитет, который приступит к рассмотрению вопроса о возможной совместной валюте, сказал Анил Суклал. По его словам, обсуждение вопроса о замене доллара США в качестве де-факто глобальной валюты не планируется.

«Торговля в местных валютах твердо стоит на повестке дня, — сказал Суклал. — В повестке дня БРИКС нет пункта о дедолларизации. БРИКС не призывает к дедолларизации. Доллар будет оставаться основной мировой валютой — это реальность».

Члены БРИКС — Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР — стремятся к увеличению объемов торговли в собственных валютах в рамках усилий по усилению глобального влияния и созданию противовеса доминированию США, напоминает Bloomberg. Новый банк развития — финорганизация, созданная БРИКС, — поставил задачу к 2026 году треть своих кредитов предоставлять в национальных валютах.