Советник врио главы ДНР Гагин: ВСУ понесли колоссальные потери в Урожайном

Вооруженные силы России не позволяют украинским военным закрепиться в селе Урожайном в Донецкой народной республике. Об этом РИА Новости заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин. "Что касается Урожайного, в населенный пункт зашел противник, но надо понимать, что противнику это стоило колоссальных потерь... Противник понес серьезные потери, и это только на штурме Урожайного", - сказал он. Гагин отметил, что продвижение Вооруженных сил Украины идет "незначительно" и в настоящее время преждевременно говорить о каких-либо существенных результатах. 10 августа советник врио главы ДНР Дениса Пушилина заявлял, что наиболее горячими направлениями в зоне специальной военной операции на Украине являются Херсонское и Запорожское. По его словам, на последнем один из опасных моментов - Запорожская атомная электростанция. Гагин отметил, что украинские войска стали атаковать ее дронами и сообщения о попытках таких атак достаточно регулярные. До этого в Министерстве обороны России сообщали, что "Южная" группировка войск успешно отразила пять атак ВСУ на Донецком направлении. Уточнялось, что за сутки было ликвидировано до 180 украинских военных, а также семь боевых машин пехоты, американская самоходная артиллерийская установка М109 "Paladin" и две гаубицы Д-20. 24 февраля 2022 года Россия начала военную операцию на Украине. "Газета.Ru" следит за хроникой событий.