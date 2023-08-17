Курс доллара на Мосбирже продолжил снижение

Курс доллара на торгах на Московской бирже 17 августа продолжил снижаться. Об этом свидетельствуют данные площадки.

В начале дня американская валюта подешевела с 94,7 до 93,9 рубля. На минимуме курс снижался до уровня в 93,81 рубля за доллар. Одновременно с этим падает в цене и евро — с момента открытия валюта потеряла 93 копейки, подешевев со 103 до 102,07 рубля.

Рубль начал укрепляться 16 августа, когда за день американская валюта потеряла более двух рублей к доллару, курс снизился с 96,8 до 94,6 рубля. Также курс евро снизился со 105,3 до 103,2 рубля за единицу.

Курсы валют начали меняться после анонсированного обсуждения мер по поддержке рубля. Ожидалось, что власти России возобновят обязательную продажу валютной выручки экспортеров, вплоть до 80-90 процентов от получаемых средств. Также среди вероятных изменений называли запрет на выплату дивидендов, лимиты на вывоз валюты за пределы России экспортерами, ограничение валютных свопов, а также отмену субсидий на импорт.