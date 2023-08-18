РИА Новости: США более чем вдвое нарастили импорт удобрений из России

Соединенные Штаты увеличили в два раза импорт удобрений из России, несмотря на риторику Белого дома. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на статистику "Росконгресса".

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"Квартальный объем закупок удобрений со стороны американских компаний вырос с 262 миллионов долларов до 596 миллионов долларов, несмотря на риторику нынешней администрации Белого дома", - сказано в сообщении.

Кроме того, отмечается, что Индия и Бразилия также стали больше покупать у России. Уточняется, что индийская сторона в первом квартале 2021 года приобрела удобрений на $78 млн, а по итогам первого квартала 2023 года - почти $708 млн. При этом, эксперты подчеркивают, что российская доля на рынке Европы значительно уменьшилась за последние годы. Ее место заняли поставщики из Алжира, Египта, Тринидада и Тобаго и США.