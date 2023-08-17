Аналитик назвал поддерживающий рубль фактор

Благодаря дополнительным продажам валюты экспортерами, о которых, как сообщалось ранее, договорились российские власти и бизнес, курс доллара к концу августа может опуститься ниже 90 рублей, считает руководитель отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Евгений Локтюхов. Его мнение приводит РИА Новости.

При этом эксперт полагает, что без других решений, способных оказать поддержку национальной валюте, к концу года доллар вернется к нынешним показателям курса.

«Сужение профицита торгового баланса на фоне оживления ситуации в экономике и кредитовании настраивают на возврат тенденции к постепенному ослаблению рубля к концу года», — высказался Локтюхов.

15 августа на экстренном заседании совета директоров Банка России принял решение о повышении ключевой ставки с 8,5 процента до 12 процентов. Регулятор назвал его причиной стремление вернуть инфляцию к четырем процентам в 2024 году и стабилизировать ее вблизи этой отметки в дальнейшем. Однако определяющего влияние на курс рубля такой шаг не оказал.