Минфин предложил решение проблемы дефицита валюты

Минфин хочет разрешить Федеральному казначейству проводить операции валютного свопа с китайским юанем — эта мера необходима, чтобы максимизировать доходы федерального бюджета в условиях «сложившейся ситуации на финансовом рынке», следует из проекта постановления правительства, с которым ознакомились «Известия».

Валютный своп — обмен валютами с последующим обратным обменом теми же валютами на определенную дату или даты. Как правило, валютный своп состоит из двух этапов: первый — спот — предполагает продажу иностранной валюты кредитным организациям за рубли, а второй — форвард — покупку у банков этой же валюты за рубли в определенную дату. Как пояснил главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев, у Минфина накопилось большое количество юаней — у банков, напротив, периодическим возникает дефицит ликвидности в этой валюте. В такой ситуации казначейство сможет предоставлять коммерческим игрокам юани под залог рублей через своп, зарабатывая на курсовой разнице.

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Дефицит юаневой ликвидности уже наблюдался в России с конца декабря 2022 года и в начале января 2023 года — тогда рублевые ставки по однодневному свопу «рубль-юань» резко упали, опустившись в отрицательную зону. Эксперты связывали это с крупной сделкой или платежом, которые могли привести к заметному оттоку китайской валюты из отдельных банков. Тогда Банк России запустил новый инструмент постоянного действия по предоставлению юаней — валютный своп по паре «юань — рубль» сроком на один день (overnight). Как объяснял регулятор, этот механизм «призван ограничивать волатильность ставок денежного рынка в случае возникновения временных дисбалансов», то есть решать проблему валютного дефицита.

Еще один дефицит юаней наблюдался в российских банках в апреле-мае этого года: так, в начале апреля банки впервые купили у ЦБ сразу 2,8 млрд юаней за 31,8 млрд рублей, а в конце весны ставка однодневного свопа в юане несколько дней подряд превышала уровень 6% годовых, находясь на максимальных значениях 2023 года. Одновременно с этим крупные кредитные организации, в том числе Альфа-банк, ВБРР, МКБ, Экспобанк и Сбербанк, массово увеличивали максимальную ставку по депозитам в юанях. Финансовый директор Экспобанка Эрнст Беккер тогда объяснял , что это связано с необходимостью все большего количества юаней, которые «практически полностью заместили традиционные валюты в международных расчетах».

В прошлом году ЦБ приостановил использование валютного свопа с долларами США и евро в качестве инструмента денежно-кредитной политики «в связи с изменением внешних экономических условий и инфраструктурными ограничениями» — из-за санкций возможность проводить подобные операции с ныне «токсичными» валютами пропала. Теперь, по словам директора аналитического департамента ИК «Регион» Валерия Вайсберга, казначейство «видит возможность для получения дополнительных доходов», поскольку операции валютного свопа с юанем — еще один инструмент управления ликвидностью.