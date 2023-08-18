Спрогнозировано падение цен на горбушу и икру

Стоимость горбуши и икры в начале осени снизится благодаря рекордному за пять лет вылову лососевых. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил зампред Рыбного союза Сергей Гудков.

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По его словам, в настоящее время цены на горбушу уже упали на 35-40%. Собеседник выразил уверенность в том, что в розничных магазинах стоимость рыбы начнет корректироваться в течение двух-трех недель.

Гудков также считает, что цены снизятся и на игру.

«Но оценка этого рынка будет дана, наверное, на рубеже конца сентября — начала октября», — указал Гудков.

Глава Росрыболовства Илья Шестаков в ходе совещания президента Владимира Путина с членами правительства отметил, что на 15 августа суммарный вылов лосоевых достиг 528 тысяч тонн, что втрое превышает уровень прошлого года. По словам Шестакова, это будет второй по объему вылов лососевых за всю историю наблюдений.