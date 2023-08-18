Российские инвесторы подали первый иск к Clearstream

Российские инвесторы 17 августа подали групповой иск против Clearstream, сообщила в своем Telegram-канале юридическая фирма NSP. Иск подан в Арбитражный суд Москвы (в картотеке иск еще не появился), он объединяет частных инвесторов.

Инвесторы заявили требования о возмещении стоимости заблокированных активов, а также о взыскании начисленных, но не полученных сумм — например, погашений по облигациям, дивидендов. Общий размер требований составляет около 200 млн рублей. Объем заблокированных активов Clearstream в России значительно меньше, чем у Euroclear — 134 млн евро, однако у некоторых истцов все заблокированные активы учитывались именно в Clearstream, отмечается в сообщении.

Ранее уже были поданы иски против Euroclear. Одним из первых это сделал банк «Санкт-Петербург» (БСПБ), который выиграл дело. Банк подал иск к Euroclear и Национальному расчетному депозитарию (НРД) в сентябре 2022 года из-за того, что перестал получать средства от выплаты купонов и погашения ценных бумаг ряда российских эмитентов. Адвокатское бюро NSP продолжает собирать инвесторов в группы истцов. Сейчас ведется работа по включению второй группы инвесторов в иски против Euroclear и Clearstream, отмечается в сообщении.