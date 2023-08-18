В Казахстане не исключили отказа от экспорта нефти по Черному морю

Заместитель генерального директора государственной компании «КазТрансОйл» Эрик Сагиев рассказал, что предпримет Казахстан, если ситуация в Черном море ухудшится. Так, по его словам, не исключено, что страна перенаправит экспорт нефти в балтийский порт Усть-Луга (Ленинградская область) вместо Новороссийска, пишет Reuters.

В начале текущего месяца в порту Новороссийска был введен временный запрет на движение судов.

Как сообщили тогда в Минобороны России, украинские беспилотные катера совершили попытку по атаке военно-морской базы в городе. Экипажи большого десантного корабля «Оленегорский горняк» и противодиверсионный катер «Суворовец» уничтожили беспилотники.

Краснодарский губернатор Вениамин Кондратьев указал на отсутствие пострадавших и повреждений.