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Ura.ru: аналитики предупредили о возможном росте в РФ цен на продукты до 20%

Цены на продукты в России в ближайшее время поднимутся на 10-20%. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на главу комитета по экономике московского отделения «Опоры России» Алексея Каневского.

Россиян предупредили о возможном росте цен на продукты
© РИА Новости

Как заявил глава комитета по экономике московского отделения организации Алексей Каневский, рост цен обусловлен объективными причинами. По его словам, двузначное удорожание в ближайшее время коснется практически всех категорий продуктов, входящих в потребительскую корзину.

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«Естественно, по разным категориям товаров, если иметь в виду продуктовую корзину, в ближайшее время будет двухступенчатое повышение цены, начиная от 10% и стремится к 20%», — приводит слова Каневского агентство URA.RU.

В числе продуктов, цены на которые вырастут в первую очередь, эксперты называют мясо, рыбу, молочные продукты, яйца, масло, сахар и другие товары первой необходимости.

В «Опоре России» уверены, что попытки государства сдерживать рост цен могут только усугубить ситуацию. По мнению экспертов, административные меры приведут к ажиотажному спросу, снижению покупательной способности населения и еще большему росту цен.

«Сдерживать цены без последствий невозможно. Это может только навредить, поскольку приведет к ажиотажному спросу, к снижению покупательной способности, цены могут подняться еще выше. Нужно принять текущую ситуацию как данность и уповать на то, что она стабилизируется», — считает Каневский.

При этом президент «Опоры России» Александр Калинин полагает, что госрегулирование все же необходимо в отношении наиболее социально-значимых продуктов питания. К ним эксперты относят говядину, свинину, молоко, яйца, масло, сахар, муку, хлеб и некоторые другие товары.

По мнению Калинина, ряд крупных производителей, занимающих монопольное положение на рынке отдельных продуктов, должны находиться под особым контролем государства.

В целом эксперты прогнозируют, что со временем ситуация с продовольственными ценами в России стабилизируется. По их словам, по мере снижения спроса производители и ретейлеры будут вынуждены либо сохранять текущий уровень цен, либо даже снижать его за счет маркетинговых акций.

Накануне российские рестораторы пожаловались на рост цен на курицу и свинину.

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