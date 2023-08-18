Биржевая стоимость летнего дизельного топлива в европейской части России по итогам торгов в пятницу уменьшилась впервые с конца июля. При этом цена на бензин марки "Премиум-95" вновь обновила рекорд и впервые поднялась выше 70 тыс. рублей за 1 тонну, следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.

Цена летнего дизеля снизилась за день на 0,28%, до 67,658 тыс. рублей за 1 тонну. Стоимость этого вида топлива непрерывно росла с 29 июля, а с 2 августа держалась на рекордных уровнях. Топочный мазут также подешевел после пяти дней ценовых рекордов - на 2,63%, до 34,521 тыс. рублей за 1 тонну.

При этом цена бензина Аи-95 обновляет рекорд второй день подряд - она выросла на 0,23%, до 70,123 тыс. рублей за 1 тонну.

Бензин Аи-92 подешевел на 0,6%, до 62,455 тыс. рублей за 1 тонну, топливо для реактивных двигателей (авиакеросин) немного подорожало - на 0,01%, до 67,243 тыс. рублей за 1 тонну.