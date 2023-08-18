Маска обвинили в обвале биткоина

Обвал курса биткоина, который за сутки потерял до 8%, был связан с решением компании Илона Маска SpaceX распродать часть корпоративных активов в криптовалюте. Об этом пишет газета Financial Times.

«Падение совпало с действиями компании Илона Маска. Его SpaceX распродала часть криптовалюты и снизила запасы биткоинов на $373 млн», — говорится в статье.

Постепенно крупнейшая криптовалюта все-таки смогла немного отскочить, однако курс в июле, доходивший до $31 тыс., сменился и упал ниже $30 тыс. В моменте за последние сутки биткоин дешевел до отметки в $25,4 тыс.

По данным FT, трейдеры по цифровым активам наблюдают за действиями и заявлениями миллиардера с тех пор, как Tesla объявила о планах продавать электромобили за криптовалюту. Официально компания несколько лет назад закупила биткоинов на $1,5 млрд.