Оценен эффект для экономики от продажи валютной выручки

«С одной стороны, обязательная продажа валютной выручки означает, что можно будет хоть как-то увеличить курс рубля. Если большая часть валюты будет продаваться внутри страны, то можно ожидать, что предложения валюты станет чуть побольше, и курс рубля с ним вырастет. Проблема заключается в том, что очень часто одни и те же компании или холдинги занимаются одновременно и продажей, и покупкой, занимаются одновременно расширением своих позиций за границей. Ситуация очень сильно меняется, и обязательная продажа валютной выручки будет очень сильно им связывать руки. Это скажется на экспорте и импорте, причем тех товаров, которые для России являются сейчас определяющими», — объяснил он.