Венгрия и Туркменистан договорились о поставках газа

Будапешт и Ашхабад достигли политического решения о поставках туркменского газа в Венгрию, теперь должны пройти коммерческие переговоры на уровне компаний, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

«Со стороны Туркменистана совершенно ясна политическая воля и политическое намерение, чтобы Венгрия стала одним из направлений потенциальных поставок туркменского газа в Европу и одной из транзитных стран. Политическое соглашение заключено», — сказал Сийярто, передает РИА Новости.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан провел 20 августа встречу с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым. Помимо темы энергетики, стороны обсуждали сотрудничество в здравоохранении, сельском хозяйстве, медицинской и пищевой промышленности, а также образовании и культуре.

Ранее Сийярто заявлял, что для поставок природного газа из Туркменистана в Европу нужно построить газопровод длиной 300 километров и проводимостью 30 млрд кубометров в год, а также расширить мощность газопроводов в Юго-Восточной Европе.