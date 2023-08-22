Цены на газ в Европе резко выросли

В ходе торгов 22 августа цены на газ в Европе подскочили почти на 10 процентов, впервые с 15 июня превысив отметку в 500 долларов за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

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В верхней точке стоимость сентябрьских фьючерсов на газ по индексу крупнейшего европейского хаба TTF достигала 503 долларов за тысячу кубометров. На момент написания материала цена немного отскочила от пикового значения, составив 501 доллар за тысячу кубометров.

Стоимость топлива продолжает расти из-за опасений трейдеров насчет начала забастовок на заводах по производству сжиженного природного газа (СПГ) в Австралии. По информации поставит под угрозу десять процентов мировых поставок СПГ, в то время как Азия и Европа готовятся к следующему отопительному сезону.

На фоне событий в Австралии цены с начала августа как резко повышаются, так и резко падают. Аналитики Citigroup уверены, что, если решение о забастовке не будет принято и производство не остановится, рынок будет настолько перенасыщен топливом, что цены будут снижаться вплоть до ноября.