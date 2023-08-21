Власти прокомментировали сообщения о скором росте цен на хлеб

Информация о скором повышении цен на хлеб в России не соответствует действительности. До конца 2023 года динамика стоимости не превысит общий уровень инфляции в стране, сообщает РИА Новости со ссылкой на комментарий пресс-службы Минсельхоза.

© Lenta.ru

В ведомстве признали, что страну ждет плавное повышение стоимости зерна — основная доля затрат производителей приходится на логистику, электроэнергию и оборудование. Однако этот рост не окажет значимого влияния на себестоимость хлеба и хлебобулочных изделий в среднесрочной перспективе.

В настоящее время российские производители в полной мере удовлетворяют спрос на хлеб. При этом за счет рекордного прошлогоднего урожая цены на продовольственную пшеницу сейчас ниже, чем были год назад. То же касается и цен производителей на муку.